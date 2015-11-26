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القوات اليمنية تستعيد مواقع فى "تعز"

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القوات اليمنية تستعيد مواقع فى "تعز" القوات اليمنية تستعيد مواقع فى "تعز"

نجحت القوات الموالية للشرعية فى اليمن مدعومة بالتحالف العربى الذى تقوده فى استعادة مواقع فى "تعز" من ميليشيات الحوثى وصالح، فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت قبل نحو 10 أيام لتحرير مدينة تعز اليمنية.

وأحرزت القوات الموالية للشرعية ـ حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس- فى محور الشريجة الراهدة بمحافظة تعز تقدما محدودا، بعد يوم من وصول تعزيزات عسكرية إليها، حيث استعادت عدة مواقع، أبرزها منطقة ثبرة والسحى.

ونجحت القوات فى استعادة هذه المناطق بعد مواجهات، أدت بحسب مصادر عسكرية إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح.
>وفى موقع الكسارة بالضباب جنوب غربى تعز نجحت القوات الموالية للشرعية فى بسط سيطرتها، بعد معارك أسفرت عن مقتل 14 من الحوثيين وقوات صالح، فيما قتل 5 وأصيب 17 من أفراد الجيش الوطنى والمقاومة فى الاشتباكات التى استمرت 29 ساعة، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة مثل الصواريخ والمدفعية والرشاشات.
>وقام طيران التحالف بقصف مواقع تمركز المليشيات فى القصر الجمهورى، ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرقى مدينة تعز، كما ضرب مواقع فى تبة الجراجر غربى تعز بمنطقة حبيل سلمان.
>كما قصف طيران التحالف آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح فى منطقة المسراخ جنوبى مدينة تعز.
>وفى مأرب، وصلت قوة عسكرية، تابعة للتحالف العربى إلى المحافظة، فى سياق التعزيزات العسكرية التى يقدمها التحالف، للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، تضم راجمات صواريخ، ومدفعية وذخائر.
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