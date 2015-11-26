جنايات الكويت تؤجل النظر بقضية خلية إرهابية لأول ديسمبر

أجلت دائرة الجنايات فى المحكمة الكويتية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الخميس، النظر بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) بالكويت حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل للمرافعة الختامية.

‎وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المحكمة استمعت فى جلستها السابقة السرية والمنعقدة فى الخامس من الشهر الجارى إلى شهود النفى، وفى جلستها المنعقدة فى الثالث من الشهر نفسه استمعت إلى مرافعة النيابة العامة فى الدعوى بجلسة تم تحويلها إلى السرية، كما استمعت فى جلستها السرية فى 21 من الشهر الماضى إلى أطباء الطب الشرعى.

بينما واستدعت المحكمة- فى جلستها السرية فى 13 أكتوبر الماضى- ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية، وفى جلسة السادس من الشهر الماضى استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية.

‎أما فى جلستها المنعقدة فى الرابع من أكتوبر الماضى، فقد رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين فيما استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذى تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته فى جلسة سرية.

>‎وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين فى القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضى لمحاكمة المتهمين فى القضية المتهم بها 26 شخصا.

‎وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.

‎ووجهت النيابة العامة- فى الأول من سبتمبر الماضى- إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت وتهمة السعى والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التى تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

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