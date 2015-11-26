زعزوع لسفراء دول آسيا: أدعوكم لنقل الصورة الحقيقية لمصر لشعوبكم

أكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة أن جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية مستمرة لتحسين الصورة الذهنية، مشدداً على ضرورة نقل الصورة الحقيقة لمجريات الأمور فى مصر لشعوبهم.

> جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر، بدعوة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بحضور إلهامى الزيات رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء الغرف السياحية.

> واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول الاسيوية، وأهمية تلك الدول باعتبارها من الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصرى، لافتا إلى أن الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى شهدت نموا كبيرا فى حركة السياحة الوافدة من الصين واليابان والهند، فقد بلغ عدد السائحين القادمين من الصين إلى مصر 95060 سائح مقارنة 47692 سائح عن ذات الفترة من عام 2014، ووصل عدد السائحين اليابانيين 13613 سائح مقارنة 9701 عن ذات الفترة من العام الماضى، ووصل عدد السائحين الهنود 63190 سائح مقارنة 48670 عن ذات الفترة من العام الماضى.

> أكد زعزوع أهمية السياحة بالنسبة لمصر باعتبارها أحد روافد الاقتصاد القومي، وما توفره من فرص عمل لملايين المصريين، لافتا إلى أن تعافي السياحة المصرية يعنى تعافى الاقتصاد المصرى نظرا لارتباط أكثر من 70 صناعة بالسياحة.

و أوضح زعزوع خطة التحرك التي تقوم بها الوزارة لمجابهة تداعيات الموقف الراهن، لافتًا إلى أن التواصل مستمر مع كبريات الدول المصدرة للسياحة من أجل استئناف حركة الطيران إلى شرم الشيخ ، مضيفًا أن السلطات المصرية ترحب بالإجراءات والتدابير الإضافية من أجل تأكيد الطمأنة وبث رسائل إيجابية عن المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى لقائه فى هذا الشأن مع وفد أمنى بريطانى رفيع المستوى بحضور السفير البريطانى، وأن هناك مؤشرات جيدة لزيارة وفد المانى مصر فى الفترة الراهنة.

> وتابع الوزير أن هناك قبول وترحب من جانب السلطات المصرية بشأن طلبات بعض شركات الطيران إجراءات أمنية إضافية على رحلاتها فى إطار القانون المصرى والقوانين الدولية المنظمة ، لافتا إلى أن تفهم السلطات المصرية لتلك الطلبات يبعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية وقطاع السياحة ويعكس قدرات المطارات والسلطات المصرية على الاستجابة السريعة لأي إجراءات، مؤكدا التزام المطارات المصرية بتطبيق التشريعات الدولية فى مجال آمن الطيران.

> وشدد الوزير على حرص السلطات المصرية على إعلاء مبدأ الشفافية فى إظهار نتائج التحقيقات حول حادث الطائرة الروسية فور ظهورها.

> كان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد وجه الدعوة لسفراء الصين، الهند، اليابان، كازاخستان، الفلبين،سنغافورة،تايلاند، باكستان، استراليا، تاجاكستان، فيتنام،مينمار، منغوليا، بنجلاديش، نيبال لحضور لقاء مع وزير السياحة بهدف بث رسائل طمأنة متوالية عن حقيقة مجريات الأمور فى مصر وتحسين الصورة الذهنية.