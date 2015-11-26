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«والي» تقرر غلق دار «بيت العز» بالمنصورة وإيداع ضحايا «تربيني السيدة زينب» أحد دور الرعاية

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«والي» تقرر غلق دار «بيت العز» بالمنصورة وإيداع ضحايا «تربيني السيدة زينب» أحد دور الرعاية «والي» تقرر غلق دار «بيت العز» بالمنصورة وإيداع ضحايا «تربيني السيدة زينب» أحد دور الرعاية

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

قررت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، غلق دار أيتام ” بيت العز “، التابع لجمعية النور والأمل للمكفوفين والأيتام بالمنصورة، وإيداع الفتيات دار ” تربية البنات “، التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ، والبالغ عددهن 29 فتاة، وذلك لتقديم الرعاية الاجتماعية، ويذكر أن تم استقبالهن وانتظامهن في الدراسة.

وكانت ” والي “، قد تلقت تقريرًا يفيد بقلة الجهاز الوظيفي بالدار ” بيت العز “، وضعف الخدمات المقدمة للفتيات، ووجهت فريق التدخل السريع التابع للوزارة بسرعة تنفيذ ما اتخذ من قرار بنقل جميع الفتيات إلى دارٍ الجديدة، حيث تم تكليف 4 أخصائيات اجتماعيات، وأخرى نفسية، وعدد 2 مشرفات، لتقديم الرعاية لهن، فضلًا عن عن توجيه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن بالدقهلية بالمتابعة اليومية، وتوفير سُبل الراحة لاستقرار أوضاعهن المعيشية والدراسية، كما وجهت بعرض بعض الفتيات اللاتي لديهن مشاكل نفسية وسلوكية على أخصائي تعديل السلوك، وإعداد برامج وأنشطة مناسبة لهن .

ووجهت وزيرة التضامن،  في استجابةٍ سريعة،  بإيداع الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء على يد “توربينى السيدة زينب”، وهو أحد البلطجية الملقب بـ”الونش”، وعددهم 8 أطفال إحدى الدور التابعة لمنظمة فيس لرعاية أطفال الشارع، وكلفت بالمتابعة الدورية لهم، والتأكد من توفير كافة الخدمات لهم، وكانت الوزيرة قد وجهت بإيداعهم بمركز ” التصنيف “، تمهيدًا لإعادة توزيعهم لتلقي مختلف أوجه الرعاية النفسية والعلاجية والاجتماعية والتعليمية، فضلًأ عن إعادة تأهيلهم لتخطي الآثار الناجمة عن المعاناة، التي تعرضوا لها .

مراسل : عمر شوقي

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