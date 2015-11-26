بدء محاكمة مرسى و10 أخرين فى "التخابر مع قطر"

بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وتم إثبات حضور المتهمين المحبوسين على رأسهم المتهم الأول بالقضية محمد مرسى، وكذلك باقى المتهمين المحبوسين، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين والمحامى المنتدب.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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