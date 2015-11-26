استشهاد فلسطينى جنوب نابلس وحصيلة الشهداء 101 منذ بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سامر حسن سريسى 51 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطن سريسى على حاجز زعترة وتركوه دون تقديم الإسعافات اللازمة له، حتى أعلن عن استشهاده في المكان.

وكانت الوزارة أعلنت استشهاد الشاب يحيى يسرى طه 21 عاما من قرية قطنة شمال غرب القدس بعد إصابته برصاصة فى الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال، صباح اليوم.

وأضافت أن الشاب طه وصل مجمع فلسطين الطبى مستشهداً نتيجة إصابته بعيار نارى فى الرأس.

وأشارت الوزارة إلى أنه باستشهاد المواطن سريسى فإن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضى بلغت 101، بينهم 18 في قطاع غزة وشهيد من النقب، مضيفة أن من بين الشهداء 22 طفلاً وطفلة، و4 سيدات.