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رئيس وزراء تونس: إغلاق الحدود مع ليبيا ضرورة وعازمون على استئصال الإرهاب

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رئيس وزراء تونس: إغلاق الحدود مع ليبيا ضرورة وعازمون على استئصال الإرهاب رئيس وزراء تونس: إغلاق الحدود مع ليبيا ضرورة وعازمون على استئصال الإرهاب
قال الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس، إن إغلاق الحدود مع ليبيا ضرورة أمنية، مؤكدا على قرار مجلس الأمن الوطنى بإغلاق الحدود مع ليبيا 15 يومًا وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود والمطارات جيد جدا.

وأضاف فى كلمته منذ قليل أمام البرلمان التونسى، أن مواجهة الإرهاب مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف في تونس، وأن عازمة على استئصال الإرهاب والتخلص منه، مضيفا: "أن الارهابيون يتواصلون عبر مواقع غير معروفة ولا يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى نعرفها مما يصعب مراقبتهم".

وأكد رئيس وزراء تونس، أن الحكومة انتهت من وضع برنامج لتنمية المناطق الجبلية مخبأ الارهابين للتخلص منهم وحتى تجد فرص عمل للشباب حتى لا ينجرفوا وراء العمليات الإرهابية.

وأوضح الصيد، أن مقاومة الإرهاب تتطلب تضافر كل الجهود من قبل الجيش والأمن والدولة، وأن أجهزة الأمن وحدها غير قادرة على مواجهة الإرهاب.

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مصر 365

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