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فريق أوروبي واحد سجل أكثر من ثلاثي برشلونة المرعب في 2015

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فريق أوروبي واحد سجل أكثر من ثلاثي برشلونة المرعب في 2015 فريق أوروبي واحد سجل أكثر من ثلاثي برشلونة المرعب في 2015

لا تتعجب حين ترى رباعيات وخماسيات وسداسيات برشلونة في شباك الخصوم. لما لا وهو يمتلك خطا هجوميا ساحقا يتمتع بغزارة تهديفية غير طبيعية.

ففي إحصائية نشرتها صحيفة سبورت الكاتالونية تبين أن الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز سجل أكثر من جميع عمالقة أوروبا في عام 2015 عدا فريق واحد فقط.

وهو ما يعكس قدرة برشلونة الهجومية الاستثنائية التي لا ترحم أحدا وكان آخر ضحاياها ريال مدريد وروما اللذان خسرا برباعية وسداسية على التوالي في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وإن كان برشلونة قد توج بلقب الأخير هذا العام فيبدو أنه مرشح بقوة للحفاظ عليه الموسم الحالي لأن ببساطة ماكينته التهديفية لا تكل ولا تمل.

ومع الأخذ في الحسبان غياب ميسي لفترة طويلة بسبب الإصابة وكذلك الحال للدولي البرازيلي مطلع الموسم الجديد.

121

على مدار 11 شهرا حتى اللحظة أحرز الثلاثي 121 هدفا منها 43 لميسي والباقي مناصفة بين نيمار وسواريز.

فقط بايرن ميونيخ الألماني الذي يدربه قائد برشلونة السابق جوسيب جوارديولا سجل أكثر من الثلاثي فأحرز لاعبوه 122 هدفا حتى الآن.

لكن يتفوق "إم إس إن" على باريس سان جيرمان (118) وبروسيا دورتموند (114) وريال مدريد (110) ومانشستر سيتي (89) ويوفنتوس (85).

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