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إبراهيموفيتش: أصبح أفضل مع الوقت مثل الخمر.. وجوارديولا ليس رجلا

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إبراهيموفيتش: أصبح أفضل مع الوقت مثل الخمر.. وجوارديولا ليس رجلا إبراهيموفيتش: أصبح أفضل مع الوقت مثل الخمر.. وجوارديولا ليس رجلا

لم يستبعد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان فكرة اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالي مشيرا إلى أنه يتحسن كلما تقدم في العمر.

وهاجم الدولي السويدي مجددا مدربه السابق في برشلونة جوسيب جوارديولا بعدما نعته في سيرته الذاتية (أنا زلاتان) بالجبان ضعيف الشخصية.

وقال لاعب إنتر ميلان ويوفنتوس السابق في مقابلته مع سي إن إن الأمريكية:"أيا كان ما حدث، كمدرب كان رائعا لكن كشخص ليس لدي تعليقا على الأمر. الموضوع يختلف تماما لأنه ليس رجلا ولا يوجد أكثر من هذا ليقال".

وأضاف "لا أعلم متى سأعتزل الكرة ربما سأتركها وأنا على القمة. ربما سأفعل ما لم يقم به أحدا من قبل. لا تدري ماذا سيحدث".

وأردف "أنا مثل الخمر أصبح أفضل كلما كبرت في العمر. أنا من سيقرر هل ستكون هذه السنة هي الأخيرة لي أم لا. سأحسم قراري عندما تحين اللحظة المناسبة".

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