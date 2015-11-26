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مورينيو يعترف: لا أتمنى تأهل أرسنال في الأبطال

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مورينيو يعترف: لا أتمنى تأهل أرسنال في الأبطال مورينيو يعترف: لا أتمنى تأهل أرسنال في الأبطال

اعترف جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يتمنى تأهل نظيره أرسنال للدوري التالي في بطولة دوري أبطال أروروبا.

ويحتاج أرسنال للفوز على أوليمبياكوس بفارق هدفين أو أكثر على ملعب الأخير، للتأهل للدوري التالي من البطولة.

مورينيو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "أرسنال يتواجد في مجموعة تضم مدربا يعد ضديقا شخصيا لي هو ماركو سيلفا مدرب أوليمبياكوس".

مورينيو أتبع" سيكون من الرائع لهذا المدرب الشاب أن يعبر مع فريقه الطموح للدور التالي، لذا فسأكون صريحا معكم وأخبركم أنني أتمنى تأهل أوليمبياكوس على حساب أرسنال".

وكان تشيلسي قد فاز على مكابي تل أبيب بأربعة أهداف مقابل لا شبيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

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