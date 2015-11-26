أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دي خيا بعد التعادل أمام أيندهوفين: لا وقت للخجل

Google+ Print
دي خيا بعد التعادل أمام أيندهوفين: لا وقت للخجل دي خيا بعد التعادل أمام أيندهوفين: لا وقت للخجل

طالب دافيد دي خيا الحارس الإسباني لمانشستر يونايتد جمهور فريقه بنسيان التعادل أمام بي أس في أيندهوفين والتركيز في مستقبل الفريق.

مانشستر يونايتد تعادل مع ضيفه الهولندي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الخاسمة من دوري أبطال أوروبا، ليؤجل التاهل للمرحلة التالية حتى الجولة الأخيرة.

وقال دي خيا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لم تكن تلك هي النتيجة التي نتمناها بطبيعة الحال، لكن علينا أن ننسى ذلك الأن".

وأضاف "لدينا مباراة قوية يوم السبت المقبل في بطولة الدوري أمام ليستر سيتي، ويجب حاليا أن نركز عليها".

ليستر سيتي يحتل الأن صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد ثانيا بفارف نقطة وحيدة عنهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع