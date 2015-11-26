دي خيا بعد التعادل أمام أيندهوفين: لا وقت للخجل

طالب دافيد دي خيا الحارس الإسباني لمانشستر يونايتد جمهور فريقه بنسيان التعادل أمام بي أس في أيندهوفين والتركيز في مستقبل الفريق.

مانشستر يونايتد تعادل مع ضيفه الهولندي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الخاسمة من دوري أبطال أوروبا، ليؤجل التاهل للمرحلة التالية حتى الجولة الأخيرة.

وقال دي خيا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لم تكن تلك هي النتيجة التي نتمناها بطبيعة الحال، لكن علينا أن ننسى ذلك الأن".

وأضاف "لدينا مباراة قوية يوم السبت المقبل في بطولة الدوري أمام ليستر سيتي، ويجب حاليا أن نركز عليها".

ليستر سيتي يحتل الأن صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد ثانيا بفارف نقطة وحيدة عنهم.