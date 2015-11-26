فضيحة جديد تلاحق تشارلي شين!

يعد إعترافه بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية HIV في مقابلة مع الصحافي Matt Lauer في برنامج Today على قناة NBC الإخبارية، يقابل النجم العالمي تشارلي شين فضيحة أخرى وهي انه قد دفع رشوة لإخفاء 5 شرائط جنسية له على الأقل، حسب ما زعم موقع "news" المتخصص في أخبار المشاهير.

وكانت هذه الشرائط والفيديوهات الجنسية، حسب ما ذكر الموقع، قد جمعت شارلي شين برجال ونساء، فوقع ضحية الابتزاز، بسبب إحدى هذه المقاطع التي صورت له سراً.

شين البالغ من العمر 50 عاماً، دفع رشوة من أجل إخفاء أحد الفيديوهات التي التقطت له عام 2011 مع رجل مثلى، وفقاً لما ورد.

يشار إلى أن تشارلي أكد أنه لم يعلم بإصابته بالمرض إلا قبل نحو أربع سنوات، نافياً معرفته السبب في تعرضه لهذا الفيروس.

وأضاف شين أنه كان قد أخبر بعض الناس الموثوق بهم بوضعه الصحي على مدى السنوات القليلة الماضية، في حين اشترى صمت آخرين منهم، إلا أنه لن يفعل ذلك بعد اليوم: "أعتقد أنه تمّ إطلاق سراحي اليوم من هذا السجن ".