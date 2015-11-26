«شكري» يلتقي رئيس وزراء اليابان في طوكيو للتحضير لزيارة «السيسي»

التقى وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، فى إطار زيارته الحالية لطوكيو، حيث نقل له رسالة من الرئيس السيسى بشأن دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وذلك استعداداً لزيارة السيد الرئيس المرتقبة لليابان والمنتظر اتمامها فى الربع الأول من العام القادم، تلبيةً للدعوة التى وجهها رئيس الوزراء الياباني خلال زيارته للقاهرة فى يناير الماضي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن “آبى” أعرب عن تطلعه شخصياً وتطلع اليابان شعباً وحكومةً لزيارة الرئيس المصرى، وحرصه على أن تشهد الزيارة نتائج إيجابية فى كافة مجالات التعاون الثنائى للبناء على اتفاق القيادتين على فتح صفحة جديدة بين مصر واليابان، وبحيث تمثل زيارة الرئيس المصري انطلاقة أخرى في العلاقات الثنائية.

وأضاف أبو زيد بأن الوزير شكري، شرح الخطوات التى اتخذتها مصر لاستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وقرب إنجاز المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية والخاصة بالانتخابات البرلمانية، والتى تواكبت مع العديد من خطوات الاصلاح الاقتصادي، وتطلع مصر لدعم اليابان للاقتصاد المصرى من خلال زيادة المشروعات التنموية وتعزيز الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مشروع محور قناة السويس ومجالات البنية الأساسية والطاقة.

وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس وزراء اليابان أعرب لشكري عن ثقته فى نجاح عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مؤكداً على استمرار دعم اليابان لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، كما أكد حرص بلاده على التعاون مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر فى هذا المجال على المستوى الدولي، مبدياً تطلعه لتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسى خلال زيارته القادمة لليابان حول تطورات الاوضاع فى المنطقة.