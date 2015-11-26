مصادر: زيارة البابا تواضروس للقدس «استثنائية» و لا تعني إلغاء قرار المقاطعة

قالت مصادر مكنسية أن سفر البابا تواضروس إلى القدس عبر تل أبيب، اليوم الخميس، لا يعني إلغاء قرار المقاطعة الذي صدر عام 1967 من الكنيسة، منذ تولي البابا كيرلس السادس وبعده البابا شنودة الثالث شؤون الكرازة المرقسية.

وأضافت المصادر، أن سفر البابا تواضروس للقدس هو أمر استثنائي، لحرص البابا على تأدية الجنازة على الأنبا إبراهام مطران القدس.

وأن هذا جاء عرفانًا وتكريما للأنبا إبراهام الذي تتلمذ على يده البابا تواضروس ففي دير الأنبا بيشوي.

يذكر أن البابا تواضروس أكد قبل ذلك على الالتزام بقرار الكنيسة بمقاطعة زيارة القدس.

و قضى الأنبا إبراهام 24 سنة مطرانا للكرسي الأورشليمي حيث تمت سيامته في 17 نوفمبر 1991، و قد تنيح صباح أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 73 عاما.