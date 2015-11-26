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اعرفها بدرى.. ما هى الأعراض التى تشعر بها عند الإصابة بأمراض الكبد؟

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اعرفها بدرى.. ما هى الأعراض التى تشعر بها عند الإصابة بأمراض الكبد؟ اعرفها بدرى.. ما هى الأعراض التى تشعر بها عند الإصابة بأمراض الكبد؟
تنتشر أمراض الكبد بشكل ملحوظ فى ، فهى تعد من أكثر دول العالم فى نسبة الإصابة بأمراض الكبد وخاصة ما يعرف باسم فيروس سى.

كشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "webmd" الطبى أن الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الطفيفة غالباً لا يعانون من أى أعراض أو علامات ظاهرة.

وتابع التقرير أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد، ولكنها أعراض عامة، أى تتشابه مع أمراض عديدة وتشمل: الإعياء والضعف وآلام بالبطن غير معروفة السبب وفقدان الشهية.

وفيما يتعلق بالأعراض التى يصاب بها مرضى الكبد على وجه الخصوص فهى:
>- اصفرار البشرة والعين نظراً لتراكم البيليروبين – مادة صفراء ناتجة عن تحلل الهيموجلوبين - فى الدم.
>- الشعور بالحكة.
>- ظهور الكدمات بالجسم بسهولة ومن أقل صدمة نظراً لانخفاض معدلات إنتاج عوامل التجلط بواسطة الكبد المريض.

وأما الأشخاص المصابون بحالات متأخرة من أمراض الكبد وتعرضوا للتليف، فقد يصابون بالوذمة فى الساق "تورم" والاستسقاء فى بطونهم، والفشل الكلوى ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الميكروبية وحدوث نزيف بالأمعاء والغيبوبة الكبدية.
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مصر 365

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