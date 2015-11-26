نظام غذائى لمريض النحافة يزيد الوزن 2 كيلو فى الأسبوع

النحافة، من أهم الأمراض التى تشكل خطرا كبيرا على صحة المصاب بها، ويسعى المرضى إلى التخلص منها بطرق عديدة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالنحافة تعرض الشخص إلى الضعف العام وعدم القدرة على التركيز، والإصابة بالأنيميا.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا جيدا للأشخاص المصابين بالنحافة، ويساعد على زيادة الوزن 2 كيلو فى الأسبوع، وهو:

وجبة الإفطار:

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وجبة الغداء يمكنك تناول أى من:

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وجبة العشاء:

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>خبز أبيض أو "فينو" + طبق بيض بالبسطرمة أو مربى بالقشطة أو طبق طعمية مع سلطة +عصير برتقال بالجزر.>1- طبق شوربة عدس بالعيش أو طبق كشرى مع طبق سلطة خضراء.>2- دجاج مقلى مع أرز أو مكرونة أو بطاطس مقلية + طبق سلطة خضراء.>3- لحمة مقلية أو برجر أو شاورما مع خبز أو أرز +طبق سلطة خضراء أو طحينة.>4- جمبرى أو سبيط مقلى + أرز + شوربة سى فود + سلطة خضراء.>5- 300 جرام لحم الديك الرومى مع بطاطس بوريه وشوربة + محشى + سلطة خضراء.>خبز فينو أو شامى + بيض مقلى + جبنة رومى.>وينصح بعد تناول وجبة العشاء أخذ كوب من الحلبة بالعسل الأبيض.