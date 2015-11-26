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دراسة تؤكد: مخ الرجل أكبر من المرأة وده مش ذكاء..الأفيال مخهم أكبر

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دراسة تؤكد: مخ الرجل أكبر من المرأة وده مش ذكاء..الأفيال مخهم أكبر دراسة تؤكد: مخ الرجل أكبر من المرأة وده مش ذكاء..الأفيال مخهم أكبر
مخ الرجال أكبر من النساء، وهذا لا يعنى أنهم أكثر ذكاء من النساء فالأفيال والحيتان أدمغتهم أكبر من البشر، ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مخ الرجال يكبر فى العمر بسرعة أكثر عن النساء، مما يجعلهم أكثر عرضة لتطور بعض الأمراض مثل الشلل الرعاش، لأن عند الرجال تنخفض المادة الرمادية فى المخ بشكل أسرع من النساء عند تقدمهم فى العمر.

وجدت دراسة أن مخ الرجال يتقدم فى العمر بسرعة أكبر عن النساء، مما يجعلهم أكثر عرضة لمرض الشلل الرعاش، وذلك لانخفاض المادة الرمادية بمعدل أسرع عن النساء مع تقدم العمر، حيث فحص علماء الأعصاب فى جامعة سيجيد بالمجر هياكل الدماغ عند 53 رجلا و50 امرأة، وكان متوسط عمر المشاركين 32 عاما وأكبر من 58، ووجدوا أن هناك العديد من الاختلافات فى الهياكل العصبية تحت القشر ة، ووجد أن المناطق المسئولة عن الحركة والعاطفة منخفض بنسبة تفوق النساء.

وحسبما جاء فى التقرير أن الدراسات السابقة أثبتت الرجال أكثر عرضة مرتين من النساء، فى الإصابة بالشلل الرعاش الذى يصيب حوالى 127.000 شخص فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن وجود تغيرات كبيرة فى أدمغة الرجال والنساء كبار السن، نتيجة لتغيرات فى مستويات الهرمونات، وقلة حجم المادة الرمادية فى الذكور جعلهم يصابوا بالشيخوخة أسرع.

وكشف الباحثون أن التغييرات فى هياكل تحت القشرة المخية ارتبطت بالعديد من الاضطرابات العصبية والنفسية، كالإصابة بمرض باركنسون واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، ووجد أن الرجال مخهم أكبر من النساء وهذا لا يعنى أنهم أكثر ذكاء، لأن الأفيال والحيتان لهما مخ أكبر من البشر.

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مصر 365