"البابا تواضروس" تريند على "تويتر" تزامنا مع زيارته للقدس

تصدر هاشتاج يحمل اسم " البابا تواضروس" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" اليوم الخميس في الترند المصري فور توجه لزيارة مدينة القدس.

وتداول رواد الموقع الأخبار الخاصة بزيارة البابا للقدس ، وتبعات الموقف ، متساءلين عما إذا كان يعتبر هذا تطبيع مع إسرائيل أم لا؟.

وغادر البابا "تواضروس الثانى" متوجهاً على رأس وفد كنسى إلى القدس ، فى أول زيارة لبابا الكنيسة المصرية منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماً للمشاركة فى جنازة الأنبا "أبرام" مطران القدس والشرق الأدنى (دول الخليج) الذي وافته المنية أمس.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت أمس الأربعاء وفاة الأنبا "ابرام الأورشليمى" مطران القدس والشرق الأدنى عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث قضى الأنبا إبرام فى منصبه مطرانًا للقدس 24 عاما دافع خلالها عن أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة.

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