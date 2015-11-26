بالأسماء.. تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد

تقرر تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، من كل من "أحمد جمال أحمد السيد رئيسا لمجلس اتحاد طلاب الجامعة، وعلاء محمد كامل الزلاط نائبا".

وتم اختيار أمناء اللجان، وهم عصام عبد الكريم عبد الفتاح أمينا للجنة الأسر الطلابية، وأية محسن أبوالنور اللجنة الاجتماعية، والسيد أحمد الجزار للجنة الرياضية، وسلمى محمد أحمد شهده للجنة الثقافية، وأحمد الطرابيلى للجنة الفنية، ومحمد محمود إسماعيل للجنة الجوالة، ورامى جمال أحمد للجنة العلمية.

كما تم اختيار الأمناء المساعدين، وهم مارى فؤاد جودة للجنة الأسر الطلابية، ومحمد سامى فؤاد خضير للجنة الاجتماعية، ومحمد خالد عبد الروءف للجنة الرياضية، ومحمد العربى حامد متولى للجنة الثقافية، وأية أحمد إبراهيم محمد اللجنة الفنية، وإسلام إبراهيم متولى للجنة الجوالة، ومحمد محمود غراب للجنة العلمية.