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بيطرى المنيا يبدأ حمله للتوعيه بخطورة انفلونزا الطيور

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بيطرى المنيا يبدأ حمله للتوعيه بخطورة انفلونزا الطيور بيطرى المنيا يبدأ حمله للتوعيه بخطورة انفلونزا الطيور
اعلنت دكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى عن بدء العمل بالخطة التنفيذية لخفض الحمل الفيروسى لمرض انفلونزا الطيور قبل حلول فصل الشتاء وذلك ابتداءاً من الشهر الجاري بالتنسيق بين الادارات البيطرية و الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

واوضحت ان الحملة يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى تقوم باعداده الادارات البيطرية وتهدف الى عمل التوعية والارشاد اللازم بكل منزل وتطهير المنازل والرياشات بالاسواق بالاضافة الى اعدام الطيور المصابة والتخلص الصحى من المعدم والنافق منها مع إخطار مديرية الصحة والسكان بالمنازل التى بها حالات اشتباه للمرض لاتخاذ اللازم .

وذكرت ان المديرية قامت بحملة لمكافحة مرض انفلونزا الطيور خلال الشتاء الماضى فى الفترة من 20/1/2015 وحتى 17/6/2015 تم خلالها زيارة عدد 233 الف و967 منزل و تطهير عدد 208 الف و174 منزل وعدد 674 رياشه وعدد 27 سوق.

وأشارت إلي أن المديرية بصدد تنظيم عدداً من القوافل البيطرية بالتعاون مع جامعة المنيا خلال الفترة من 2/12/2015 وحتى 20/1/2016وذلك بكل من قرية دلجا بديرمواس وشارونة بمغاغة والبدرمان بملوى وبان العلم بالعدوة ونجع الدك بأبوقرقاص.
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