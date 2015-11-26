البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجها إلى «القدس» عبر تل أبيب(تحديث)

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس البابا "تواضروس الثانى" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متوجها على رأس وفد كنسى رفيع إلى القدس عبر تل أبيب، فى أول زيارة لشخصية تعتلى كرسى البابوية المصرية منذ عشرات السنين للمشاركة فى جنازة الأنبا "أبرام" مطران القدس والشرق الأدنى (دول الخليج) الذي وافته المنية أمس.

أنهى البابا "تواضروس" والوفد المرافق له والذى يضم 8 من كبار القساوسة إجراءات سفرهم من صالة كبار الزوار على رحلة طيران إير سينا رقم 054 والمتجهة إلى تل أبيب فى أول زيارة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ عشرات السنين .

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت أمس الأربعاء وفاة الأنبا "ابرام الأورشليمى" مطران القدس والشرق الأدنى عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث قضى الأنبا إبرام فى منصبه مطرانًا للقدس 24 عاما دافع خلالها عن أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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>ورافق قداسة البابا في سفره وفد تكون من: الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط ، الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.

كما ضم الوفد القس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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