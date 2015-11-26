وزير الخارجية السودانى: الحدود المشتركة مع مصر مؤمنة تماما

نفى وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، وجود أى اتجاه لإغلاق الحدود مع مصر ، مشيرا إلى أن الحدود السودانية- المصرية مؤمنة ومنظمة من قبل الجانبين.

وقال غندور- فى تصريح صحفى الخميس، أن أى عمليات تهريب تتم للسودانيين إلى إسرائيل تقف وراءها شبكات استخبارية مضادة، مؤكدًا أن جزءا من التحريات سيكون البحث عن هذه الشبكات التى تحاول إغراء الشباب السودانى للتسلل إلى إسرائيل.

وكشف الوزير السودانى عن تشكيل مجلس للعلاقات الخارجية برئاسة الرئيس عمر البشير، مؤكدا أن قرارا سيصدر قريبا فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن خطة وزارة الخارجية السودانية تستهدف إقامة علاقات مع جميع دول العالم بالتركيز على الدول الأفريقية والعربية والوصول لعلاقة "صفرية" حول الخلافات مع دول الجوار، وخاصة تنشيط ورعاية العلاقات مع دولة الجنوب وتعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، وتنشيط لجان التشاور السياسى معها.

وأوضح، أن العام المقبل سيشهد فتح سفارات جديدة فى بعض دول أمريكا الجنوبية وامتلاك مقار لسفارات البلاد فى بعض الدول الأفريقية والأوروبية.

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