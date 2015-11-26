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بالصور.. 15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن ملاصق لمحطة وقود بأكتوبر

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بالصور.. 15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن ملاصق لمحطة وقود بأكتوبر بالصور.. 15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن ملاصق لمحطة وقود بأكتوبر
أنقذ رجال الدفاع المدنى بالجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، المنطقه الصناعية الثانية بأكتوبر من كارثة محققة بعد اشتعال النيران فى مخزن أخشاب كبير الحجم مجاور لمحطة وقود، فيما لم يتم معرفة أسباب الحريق.

اليوم السابع -11 -2015

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخزن أخشاب بجوار محطة وقود بأكتوبر، وعلى الفور انتقل الرائد ياسر سرور مشرف عمليات قطاع أكتوبر للإطفاء وبصحبته 15 سيارة، وحاصرت قوات الحماية المدنية النيران من كافة الإتجاهات، وتم منع خطر إمتداد النيران للمجاورات ومحطة الوقود.

اليوم السابع -11 -2015

وبذلت القوات مجهود كبير فى إخماد الحريق لوجود تشوينات من الأخشاب بعد ارتفاع الأدخنة والنيران التى استمرت ساعات عديدة، وتفحمت معظم محتويات المخزن، وتم إخماد الحريق ومنع إمتداده إلى محطة بنزين ومصنع مكسبات طعم، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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