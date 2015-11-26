مطران الكنيسة اللوثرية بالقدس: زيارة البابا ليست سياسية وأدعو لتفهمها

طالب القس الدكتور منيب يونان مطران القدس للكنيسة اللوثرية، جموع المصريين، بتفهم أسباب زيارة البابا تواضروس الثانى للقدس، مؤكدًا أنها زيارة رعوية وليست سياسية.

وأوضح يونان فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع، اليوم الخميس، أن الوضع يختلف عن أى وقت سابق أصرت فيه الكنيسة المصرية على عدم دخول القدس إلا بعد تحريرها، مشيرا إلى أن البابا تواضروس سافر إلى القدس لكى يترأس قداس جنازة الأنبا إبراهام مطران القدس الراحل والنائب الباباوى فى القدس فقط، معبرًا عن ذلك بقوله البابا "سيجنز ويذهب".

واعتبر المطران، أن زيارة البابا تواضروس للقدس تكريمًا لروح المطران الراحل وخدمته، حيث أفنى عمره فى خدمة الكنيسة القبطية وقضى 24 عاما مطرانا للقدس، وكان من الأساقفة المقربين للبابا تواضروس والبابا شنودة الراحل، مؤكدًا أن رؤساء الكنائس ليس لديهم حدودًا جغرافية بسبب امتداد عملهم الرعوى على مستوى العالم كله.

وأضاف يونان أن الأنبا إبراهام قيمة كبيرة فى الكنيسة القبطية، وكان يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية ووقع مع رؤساء الكنائس على بيان يؤكد فيه أحقية الشعب الفلسطينى فى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ويطالب بالعودة إلى حدود ما قبل عام 1967.

وأكد أنه يعزى الكنيسة القبطية فى وفاة الأنبا إبراهام الذى كان أخًا كبيرًا لنا ونفخر بمواقفه السياسية واللاهوتية والمسكونية.

-الكنيسة: موقفنا ثابت تجاه القدس وزيارة البابا مجرد عزاء فقط

>

- البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجها إلى «القدس» عبر تل أبيب(تحديث)

>

- الكنيسة: البابا تواضروس يزور الأراضى المحتلة السبت للصلاة على مطران القدس

>

- بعد رفض البابا شنودة والبابا كيرلس زيارة القدس منذ 1967.. البابا تواضروس يزور الأراضى المحتلة للصلاة على أستاذه.. ومصادر: السفر استثنائى لتكريم المطران الراحل إبراهام ولا يعنى كسر المقاطعة

>