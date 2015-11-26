إعدام 23 كلبا ضالا فى حملة لشرطة المرافق بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع حملة شرطة المرافق، من تحرير 175 مخالفة، عبارة عن (13 محاضر إشغال طريق – 11 غرامه فورية – 127 إزالة إدارية فورية – 23 إعدام كلاب ضالة – 1 بيئة).

كما تمكنت الحملة من ضبط 69 قضية تموينية تضمن (8 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 15 لعدم الإعلان عن الأسعار – 23 لعدم حمل شهادة صحية – 2 لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل – 3 لعدم مزاولة النشاط التموينى – 5 لإدارة محل بدون ترخيص- 5 لتجميع سولار وأسمدة مدعمة – 5 لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 1 لبيع سكر ناقص الوزن – 1 لتجميع أسطوانات بوتاجاز مدعمة – 1 لذبح لحوم بلدية خارج السلخانة.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عدلى . ض . م" 40 سنة، صاحب محل حلاوة مولد ببندر ملوى، لإدارته مصنعا بدون ترخيص، وحيازة وتصنيع حلاوة مولد غير مطابقة للمواصفات، واستخدام مواد مجهولة المصدر، حيث ضبط بحوزته 800، 1 طن سكر مجهول المصدر، 280 كيلو حلاوة مولد متنوعة معدة للبيع، "محمد . ح . ى" 40 سنة، صاحب مخزن بدون ترخيص، وتجميعه 465 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، "ميلاد . س . ث" 42 سنة، سائق السيارة رقم 153381 نقل المنيا، والمقيم بمركز ملوى، لحيازته السيارة الخاصة به، و3700 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط "رائد . ن . ع" 42 سنة، صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية بمركز سمالوط، وبحوزته 100 كيلو سكر ناقص الوزن، "صبره . ع . ه" 48 سنة صاحب محل عطارة والمقيم بمركز ديرمواس، لعرضه للبيع 100 زجاجة خل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، "محمد . ص . إ" 66 سنة، صاحب محل أعلاف بمركز المنيا لحيازته وتجميعه 1طن أسمدة مدعمة، "منتصر . م . ر" 28 سنة، صاحب محل أعلاف، ومقيم بمركز سمالوط ، لحيازته وتجميعه 450 كيلو أسمدة مدعمة، وضبط "عاطف . ي . خ" 38 سنة صاحب محل بقالة بمركز مطاى لعرضه للبيع 30 كيلو حلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.