تأييد حكم الحبس 3 سنوات لصاحب قناة crt فى قضية شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح الساحل، اليوم الخميس، بتأييد الحكم على أحمد سعيد صاحب قناة crt بالحبس 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد، وذلك نظرا لغيابه عن جلسه المعارضة.

يذكر أن محكمة جنح الساحل، قضت بحبس الإعلامى أحمد سعيد، رئيس قناة crt لمدة 3 سنوات مع الشغل فى القضية رقم 12970، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد.

كان تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا ضد "أحمد سعيد" صاحب قناة crt لتحريره شيكات بدون رصيد لأحد المستثمرين العرب، بعد أن اتفق معه على إنشاء شركة، وطلب من المستثمر مبلغًا ماليًا حرر على إثره الشيك، الذى اتضح فيما بعد أنه بدون رصيد، فقرر المستثمر اللجوء إلى القضاء وحصل على الحكم السابق.

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