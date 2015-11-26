أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. "مرور الجيزة" تضبط 160 "توك توك" مخالف بالمهندسين خلال 10 أيام

Google+ Print
بالصور.. "مرور الجيزة" تضبط 160 "توك توك" مخالف بالمهندسين خلال 10 أيام بالصور.. "مرور الجيزة" تضبط 160 "توك توك" مخالف بالمهندسين خلال 10 أيام
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها و إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور.

اليوم السابع -11 -2015

من جانبه أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بالمرور، أن هناك تكثيف للحملات المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات والتركيز على "التكاتك" التى تسير بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية على الرغم من توقيع غرامة مالية من المحافظ بقيمة 2500 جنيه فى حالة ضبط أى "توك توك".

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف مدير إدارة التخطيط لـ"اليوم السابع" أنه تم شن خلال الفترة الماضية العديد من الحملات المرورية على منطقة المهندسين وتم رصد 160 "توك توك" مخالف لقواعد المرور خلال 10 أيام، و أشرف على تلك الحملات اللواء عادل زكى نائب المدير والعميد هانى نصار وتوفيق عبد العاطى، الأمر الذى أدى إلى الحد بشكل كبير من ظهور مركبة "التوك توك" بشوارع المهندسين مثل شوارع جامعة الدول و وادى النيل وشهاب ولبنان والحجاز، وهناك استمرارية للحملات، ولا يمكن أن تتوقف لحين القضاء على تلك الظاهرة.

اليوم السابع -11 -2015

وأوضح العقيد طاهر أن هناك تعليمات من اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بتكثيف الحملات على كافة المحاور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين، بالإضافة إلى معاملة المواطنين بكل إحترام مع ضبط النفس و إلزامهم بقواعد و آداب المرور حرصا منا على سلامتهم من الحوادث المرورية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365