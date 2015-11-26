بالصور.. "مرور الجيزة" تضبط 160 "توك توك" مخالف بالمهندسين خلال 10 أيام

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها و إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور.

من جانبه أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بالمرور، أن هناك تكثيف للحملات المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات والتركيز على "التكاتك" التى تسير بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية على الرغم من توقيع غرامة مالية من المحافظ بقيمة 2500 جنيه فى حالة ضبط أى "توك توك".

وأضاف مدير إدارة التخطيط لـ"اليوم السابع" أنه تم شن خلال الفترة الماضية العديد من الحملات المرورية على منطقة المهندسين وتم رصد 160 "توك توك" مخالف لقواعد المرور خلال 10 أيام، و أشرف على تلك الحملات اللواء عادل زكى نائب المدير والعميد هانى نصار وتوفيق عبد العاطى، الأمر الذى أدى إلى الحد بشكل كبير من ظهور مركبة "التوك توك" بشوارع المهندسين مثل شوارع جامعة الدول و وادى النيل وشهاب ولبنان والحجاز، وهناك استمرارية للحملات، ولا يمكن أن تتوقف لحين القضاء على تلك الظاهرة.

وأوضح العقيد طاهر أن هناك تعليمات من اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بتكثيف الحملات على كافة المحاور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين، بالإضافة إلى معاملة المواطنين بكل إحترام مع ضبط النفس و إلزامهم بقواعد و آداب المرور حرصا منا على سلامتهم من الحوادث المرورية.



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