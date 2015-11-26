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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج‎

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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج‎ مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج‎

أرشيفية

لقى عامل مصرعه، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة مكروباص، بترعة العيساوية بالمنشاه في سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من  مركز شرطة المنشاة  بوصول المدعو محمود «م.ع .ع» 20 سنة عامل ويقيم بندر المنشاه إلى المستشفي سوهاج الجامعي « جثة هامدة».

تم تشكيل فريق بحث،وتبين من التحريات الأولية ، أنه أثناء سير سيارة  رقم «36694»ملاكي  سوهاج  تستقل المتوفي وشقيقه «ف. م .ع»و المدعو         «ح. ا.م» انقلاب السيارة نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة المذكورين «بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج » وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي،وبسؤال شقيق المتوفي نفي الشبهة الجنائية،وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفي ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 14205 جنح المركز لسنة 2015.

 

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