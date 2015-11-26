«الشرق القطرية»: «فضيحة» مشاريع مليارية بالدوحة لم تصمد أمام أمطار عادية

طالب الكاتب الصحفي جابر الحرمي رئيس تحرير “الشرق القطرية” بمحاسبة ومعاقبة المتسببين فيما أطلق عليه “فضيحة” غير مقبولة، وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة على دولة قطر، قائلًا “فالمليارات التي صرفت على هذه المشاريع والمبانى والبنى التحتية، اكتشفنا اليوم انها قد ” دفنت “، وذهبت أدراج الرياح.”

> وأضاف في مقال نشر في جريدة الشرق القطرية، بعنوان “فضيحة.. مشاريع “مليارية” لم تصمد أمام أمطار عادية”: “يظهر ان ” البحبوحة ” المالية التي كانت عليها الدولة في سنوات مضت، والمخصصات المالية التي ضخت للوزارات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع، استغلها البعض للاسف الشديد استغلالا سيئا، فاعتقد أنه بوجود الفوائض المالية يمكن التغطية على أى قصور في أى مشروع، بل على أى فساد في أى مشروع، ومن ثم تجاوز ذلك، والبدء بصفة أخرى من المشاريع فيها من الفساد ما لا يقل عن سابقه.”

> وقال “الحرمي” : “فلا يعقل أن مشاريع ” مليارية ” سواء كانت حكومية أو خاصة ثم لا تصمد امام أمطار عادية، وهى التي استمر تشييدها سنوات، كما هو الحال بالمطار، الذي انتظرته الدولة وانتظره المجتمع سنوات، وتضاعفت الموازنة المخصصة له مرات عدة، لتصل لنحو 17 مليار دولار، وسنوات من الانتظار، ثم تكون النتيجة ما شاهدناه اليوم.

والأمر نفسه مع مشاريع حكومية اخرى، ان كانت مدارس او مبانى حكومية، والتي تحولت إلى ” برك ” من المياه، ثم مشاريع البنى التحتية، التي هى الاخرى صرف عليها المليارات، فكانت النتيجة أن ظهرت ” عورتها ” مجددا — في هذه الأمطار.

> وكذلك بالنسبة للمشاريع الخاصة التي لم يكن الكثير منها بأفضل حالا من المشاريع الحكومية، فبات الجميع — الحكومية والخاصة — في مستوى متدن من الكفاءة والجودة، وهو ما يجعلنا نتساءل: اين المشكلة؟ واين الخلل؟.”