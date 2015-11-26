«المجتمعات العمرانية» تطرح 18 مناقصة في 10 مدن جديدة



> تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 18 مناقصة في 10 مدن جديدة، وذلك في إطار حرصها على دفع عجلة التنمية بالمدن، وتوفير الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية، وتطوير وتجميل المدن الجديدة، وهو ما يسهم في التنمية وخدمة سكان تلك المدن.

> وأعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم طرح أعمال طرق مرحلة ثانية لمنطقة 800 فدان، بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كما سيتم طرح شراء العدد والأدوات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة الذاتية للمسطحات الخضراء وما عليها، بالإضافة إلى شراء المستلزمات والمعدات اللازمة لإنتاج الكمبوست النباتىي، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وصرح المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم طرح إنشاء سوق تجارية بالقطعة رقم (14) بمركز خدمات منطقة إسكان المستقبل، وأيضاً إنشاء سوق تجارية بالقطعة رقم (8) بمركز خدمات المجاورة (ب2) بالحي الثاني، بالإضافة إلى إنشاء سوقين تجاريتين بمنطقة مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال البردورات والأرصفة للجزر الوسطى لطرق منطقة الأيقونة (الامتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الشمالية) بمنطقة الامتداد، وكذلك تنفيذ أعمال البردورات والأرصفة للجزر الوسطى لطرق المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، بالإضافة إلى أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها وشبكات الرى بمنطقة جنوب الأكاديمية للأحياء (د، ه، و، ز) بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور : “إنه سيتم طرح تنفيذ أعمال شبكة مياه وحنفيات الحريق الرئيسية للمبانى الإدارية بجهاز المدينة، بجانب إنشاء سوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء”.

وأوضح المهندس حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء ملاعب رياضية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسى بمركز خدمات المنطقة السكنية العاجلة بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ولفتت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسى، على قطعة الأرض المخططة بمساحة 8000 م2، بمنطقة الـ90 فداناً، بالإسكان الاجتماعى – محور العمارات، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال تطوير لـ10 عمارات، بالحى السكنى الثانى، على نفقة مجلس الأمناء بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح أعمال النظافة العامة بالمناطق الآتية (المرحلة العاجلة – إسكان الشباب – الإسكان الحر – الإسكان المطور – الإسكان العائلى الأول والثانى والثالث – منطقة ابنى بيتك 5 – محور النصر – محور الثورة – الطريق الدائرى بداية من تقاطع ميدان النصر وحتى محور النصر – مدخل المدينة من جمال عبد الناصر إلى ميدان النصر – ومحور وميدان الشباب) بالإضافة إلى إسكان المستقبل بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وذكر المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تنفيذ مرافق منطقة أراضى الإسكان الاجتماعى بمساحة 37.5 فدان، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وقال المهندس محمد عبد الحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة : إنه سيتم طرح عملية إعداد كروت الوصف، والتقسيم، وتثبيت الحدايد، وتسليم قطع الأراضى لـ443 قطعة أرض بالمجاورة الثالثة – منطقة الإمتداد 840 فداناً (قطع أراضى متميزة عمارات مساحات من 300م2 إلى 780م2)، وذلك فى مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة فى هذا المجال.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.