تنفيذ 1109أحكام قضائية وضبط7 قطع أسلحة و42 ألف لتر بنزين فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كميات كبيرة من السولار المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وأسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ أحكام قضائية، فى حملة أمنية شنتها المديرية لضبط الشارع.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مديد البحث الجنائى، يفيد بضبط 7 قطع أسلحة عبارة عن بندقيتين خرطوش ومسدس و4 فرد محلى الصنع و25 طلقة نارية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 1109 أحكام قضائية منها 9 قضايا جنايات و600 حبس جزئى و60 حبس مستأنف و340 غرامة جزئية، و10 غرامات مستأنفة.

فيما تم ضبط "مصطفى . م . ا" 33 سنة صاحب محطة رصيف بدون ترخيص ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، لحيازته وتجميعه 42000 لتر سولار مدعم تمهيدا لبيعها بالسوق السواء، تحرر محضر بالواقعة برقم 29527 لسنة 2015 جنح مركز المنيا.