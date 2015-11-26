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رفض استئناف "حدث" على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بالمرج

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رفض استئناف "حدث" على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بالمرج رفض استئناف "حدث" على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بالمرج
ينزح العديد من أبناء صعيد إلى محافظة القاهرة، أو ما يسمونها دائما "مصر أم الدنيا"، للبحث عن لقمة العيش فى ظل الظروف الإجتماعية التى نمر بها، إلا أنه لم يتخيل هذا النازح أن مصيره سيكون السجن، كما حدث مع "ع.ل" 15 سنه، الذى استقر به الحال فى السجن لإتهامه بقتل صاحب سوبر ماركت نتيجة اعتراض صاحب المحل على انتظاره بعربته "الكارو" أمام المحل بالمرج .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن "ع.ل" 15 سنه حدث، نزح من صعيد مصر إلى القاهرة منذ أشهر معدودة، بسبب الحالة المعيشية التى تمر بها أسرته، وذلك بعد تخلفه وخروجه من الدراسة لمساعدة الأسرة، وبالفعل نزل المتهم إلى القاهرة، حيث كان مقيماَ فى منزل عمه، ونجح فى العمل بأكثر من مهنة، حتى استقر به الحال فى بيع الخضروات.

وأضافت التحقيقات، تمكن المتهم من تكوين مبلغ مالى لشراء "عربة كارو وحمار" لمساعدته فى ممارسة عمله كبائع جائل للخضروات فى الشوارع والأسواق بمنطقة المرج، وفى يوم الواقعة انتظر المتهم بعربته الكارو أمام إحدى محلات السوبر ماركت المتواجدة فى أحد الشوارع الرئيسية، حيث اعتاد الوقوف والبيع والشراء فى هذة المنطقة، إلا أن "ا.أ" 60 سنه، صاحب السوبر ماركت رفض انتظار المتهم بعربته أمام المحل، بحجة سيطرته على المكان حال سكوته، وأمره بسحب عربته والوقوف بها بعيداَ عن السوبر ماركت .

وأشارت التحقيقات، إلى رفض المتهم الإستجابة لطلب المجنى عليه، بعد أن ردد له قائلاَ "أنا واقف فى ملك "، فنشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم، قام على إثرها صاحب السوبر ماركت بالإعتداء على المتهم وضربه بعصا هو وأبنائه، فأحدثوا فى جسده العديد من الإصابات التى أدت إلى إصابته بنزيف حاد، حيث تم نقله على إثرها الى أحد المستشفيات .

وأوضحت التحقيقات، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمتهم والتأكد من سلامة حالته الصحية، ذهب إلى منزل عمه، وأخذ سلاحه النارى الغير مرخص دون علمه، وذهب إلى صاحب السوبر ماركت الذى كان متواجداَ حينذاك بالمحل، وأطلق عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته على الفور .

من جانبه، قررت محكمة مستأنف جنايات أحداث القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، برئاسة المستشار طارق دره، وعضوية المستشارين محمود شرف، ورامى عامر، وأمانة سر محمد فنحى، رفض الإستئناف المقدم من "ع. ل" 15 سنه، حدث، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لإتهامه بقتل صاحب سوبر ماركت بالمرج.
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مصر 365

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