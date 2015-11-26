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فتحى سلامة يقدم أشهرمؤلفاته الموسيقية بالأوبرا السبت المقبل

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فتحى سلامة يقدم أشهرمؤلفاته الموسيقية بالأوبرا السبت المقبل فتحى سلامة يقدم أشهرمؤلفاته الموسيقية بالأوبرا السبت المقبل

 يقدم الموسيقار فتحي سلامة  بمصاحبة فرقته ” شرقيات ”  مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية،وذللك بالحفل المقام في الثامنة مساء  السبت 28 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا .

 سلامة يعزف بالحفل  مقطوعات لاشهر الافلام التى قدم الموسيقى التصويرية لها،وذلك بعد قيامة بإعادة  صياغتها مرة اخري،و منها  موسيقي فيام “جنة الشياطين” اخراج اسامه فوزي والحائز على جائزه مهرجان السينما سنة 2000 ،” المسافر” اخراج احمد ماهر ،و” علامات أبريل” الحائز على جائزة مهرجان السينما سنة 2000 عن الفيلم القصير “

الجدير بالذكر ان فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو ، حاصل على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة جرامي الموسيقية العالمية عام 2004، ويعد اول فنان عربى يحصل على هذه الجائزة ،وجائزة الـ بي بي سي فى نفس العام ، جائزة احسن موسيقى فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم جنة الشياطين.

كما أسس فرقة شرقيات عام 1988 ،وقدم معها أكثر من 2000 حفل موسيقي بمصر والخارج ،و شارك فى اهم مهرجانات الجاز والوورلد ميوزيك الدولية ، و له تسعة ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم ،مثل يوسو ندور، وسيزاريا إيفورا وغيرهم، الى جانب ألبومان ضما مؤلفاته الخاصة.

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