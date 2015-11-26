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مؤسسة بريطانية تدعو الحكومة للسماح للاجئين السوريين بالبقاء فى بريطانيا

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مؤسسة بريطانية تدعو الحكومة للسماح للاجئين السوريين بالبقاء فى بريطانيا مؤسسة بريطانية تدعو الحكومة للسماح للاجئين السوريين بالبقاء فى بريطانيا

طالبت مؤسسة "صوت اللاجئين" الخيرية من البريطانية السماح للاجئين السوريين، الذين دخلوا إلى بريطانيا بشكل غير شرعى للحاق بذويهم بالبقاء فى بريطانيا.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن نازك رمضان مديرة مؤسسة صوت المهاجر الخيرية، إنها تشعر بالقلق حيال الطريقة التى تطبق بها الحكومة البريطانية تلك القواعد.

وأضافت أنه "يمكن للحكومة أن تقيم الحالات على أساس من التعاطف بشأن تقديم ملجأ للأشخاص الذين لديهم عائلات فى بريطانيا... لكن الحكومة تظهر جمودا وسيؤدى هذا إلى تقسيم الكثير من العائلات."

وتقول المؤسسة الخيرية أن هناك زيادة فى أعداد السوريين، وغيرهم ممن يحملون جنسيات أخرى، ممن جاءوا إلى بريطانيا للحاق بأسرهم، لكنهم يواجهون احتمال الترحيل لأن حياتهم الجديدة بدأت فى بلد أوروبى آخر.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية فى بريطانيا أن كل حالة سيتم تقييمها وفقا لظروفها الخاصة.

وتطبق الحكومة البريطانية ما يعرف بقواعد دبلن على هذا الأمر.وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروبى، يمكن للاجئين طلب اللجوء لأول بلد أوروبى دخلوه.
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