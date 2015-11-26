مميش ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المعرض الفنى "قناة السويس حلم تحقق"

افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية المعرض الفني "قناة السويس حلم تحقق" والذي نظمته نقابة الفنون التشكيلية بالإسكندرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم أن الافتتاح حضره عدد من القيادات الثقافية والفنية وقيادات هيئة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية ومن قيادات ثقافة الإسماعيلية سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وماهر كمال مدير عام الثقافة وفاطمة الزهراء بسيم مقررة اللجنة الفنية بنقابة الفنون التشكيلية.

ويضم المعرض 38 لوحة فنية من مختلف أشكال الفن التشكيلي تصوير جرافيك نحت ويشارك فيه 38 فنانا واللوحات تعبر عن قناة السويس الجديدة والحلم الذي تحقق فى زمن قياسي ويستمر المعرض لمدة أسبوعين بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية