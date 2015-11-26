بالصور .. كلية التمريض بجامعة القناة تكرم المشاركين بمؤتمرها الخامس

قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، بتكريم المشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر الخامس للكلية، والذي أقيم الأسبوع الماضي برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم خلال كلمتها على جهد العاملين المشاركين في تنظيم المؤتمر، وأن العمل لا ينجح إلا بتعاون وتلاحم الجميع أساتذة وعاملين وطلاب فهم أضلاع مثلث المنظومة الجامعية.

وأضافت، أن كلية التمريض تتميز بأنها أسرة واحدة، الجميع بها يسعى لخدمة جامعته ووطنه، وقامت عميدة الكلية يرافقها محمد الشبراوى أمين الكلية بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على العاملين.



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