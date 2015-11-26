أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. كلية التمريض بجامعة القناة تكرم المشاركين بمؤتمرها الخامس

Google+ Print
بالصور .. كلية التمريض بجامعة القناة تكرم المشاركين بمؤتمرها الخامس بالصور .. كلية التمريض بجامعة القناة تكرم المشاركين بمؤتمرها الخامس
قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، بتكريم المشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر الخامس للكلية، والذي أقيم الأسبوع الماضي برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

اليوم السابع -11 -2015

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم خلال كلمتها على جهد العاملين المشاركين في تنظيم المؤتمر، وأن العمل لا ينجح إلا بتعاون وتلاحم الجميع أساتذة وعاملين وطلاب فهم أضلاع مثلث المنظومة الجامعية.

اليوم السابع -11 -2015

وأضافت، أن كلية التمريض تتميز بأنها أسرة واحدة، الجميع بها يسعى لخدمة جامعته ووطنه، وقامت عميدة الكلية يرافقها محمد الشبراوى أمين الكلية بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على العاملين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365