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انتهاء إنشاء أول قصر ثقافة بوسط سيناء.. والأهالى يطالبون بافتتاحة للجمهور

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انتهاء إنشاء أول قصر ثقافة بوسط سيناء.. والأهالى يطالبون بافتتاحة للجمهور انتهاء إنشاء أول قصر ثقافة بوسط سيناء.. والأهالى يطالبون بافتتاحة للجمهور
أعلن نصرالله محمد نصرالله، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، الانتهاء من إنشاء قصر ثقافة نخل بوسط سيناء.

وأوضح "نصرالله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قصر الثقافة الجديد هو أول قصر ثقافة ينشأ فى المنطقة، ويتكون من دوريين أول وعلوى بمساحة 250 م2، داخل سور 50×50 م والمبنى كامل التشطيبات، ويشمل قاعة اجتماعات وقاعتين للألعاب ومكاتب إدارية وبوفيه وحمامات سفلية وعلويه.

وأضاف "نصرالله"، أن المبنى تم اختيار موقع مناسب له يطل على كافة أنحاء المدينة وربطة بالطرق وتجميل المنطقة الواقع به باعتباره منارة ثقافية فى المنطقة فى انتظار أن يتم وتشغيله.

وطالب عدد من الشباب فى مدينة نخل بسرعة تأثيث "القصر" وأن تقوم الثقافة توفير الكتب والمراجع به لتمكن الأهالى من الاستفادة من وجودة لشغل فراغهم وتوفير متنفس لهم.
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