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وصول 2000 طن بضائع عامة لميناء الإدبية

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وصول 2000 طن بضائع عامة لميناء الإدبية وصول 2000 طن بضائع عامة لميناء الإدبية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

أضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 168 راكب و 39 سيارة و 9 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب كما يغادر الميناء السفينة اسماعيل ديب و على متنها 27 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى باكستان و العبارة القاهرة و على متنها 520 راكب و 56 سيارة و 7 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 30 شاحنة و 3 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و 72 راكب و 40 سيارة كما يغادر الميناء السفينة ارتيكين اوشن و على متنها 42 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة مسرة و على متنها 803 راكب و 17 سيارة و 18 شاحنة

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 482 راكب و 48 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 9 تريلا و 2 سيارة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 470 راكب و 11 شاحنة و 16 سيارة تصدير و 1 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 9 براد و 17 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 31 راكب و السفينة بريدج و على متنها 23 براد و 7 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 614 راكب و 2 تريلا و 2 سيارة و 1 باص جيت و 150 طرد سمك .

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مصر 365