وصول 2000 طن بضائع عامة لميناء الإدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

أضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 168 راكب و 39 سيارة و 9 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب كما يغادر الميناء السفينة اسماعيل ديب و على متنها 27 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى باكستان و العبارة القاهرة و على متنها 520 راكب و 56 سيارة و 7 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 30 شاحنة و 3 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و 72 راكب و 40 سيارة كما يغادر الميناء السفينة ارتيكين اوشن و على متنها 42 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة مسرة و على متنها 803 راكب و 17 سيارة و 18 شاحنة

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 482 راكب و 48 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 9 تريلا و 2 سيارة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 470 راكب و 11 شاحنة و 16 سيارة تصدير و 1 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 9 براد و 17 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 31 راكب و السفينة بريدج و على متنها 23 براد و 7 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 614 راكب و 2 تريلا و 2 سيارة و 1 باص جيت و 150 طرد سمك .