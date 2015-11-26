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رئيس جامعة الأسكندرية يستقبل رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

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رئيس جامعة الأسكندرية يستقبل رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية رئيس جامعة الأسكندرية يستقبل رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية
استقبل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية صباح اليوم الخميس اللواء طبيب أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية واللواء طبيب عصام القاضى مساعد مدير الخدمات الطبية للتدريب والبحوث واللواء طبيب أيمن فخرى استشارى جراحة الأوعية الدموية بالقوات المسلحة بهدف فتح قنوات للتعاون وتبادل الخبرات بين جامعة الاسكندرية بما تملكه من كوادر متميزة وخبرات وامكانيات الأكاديمية الطبية العسكرية لتطوير المنظومة الطبية والصحية فى .

وأعلن الدكتور زهران خلال اللقاء أنه سيتم تفعيل هذا التعاون فى شكل بروتوكول يتم الانتهاء من ترتيب بنوده خلال أسبوع ويتضمن التعاون على كافة مستويات القطاعات الطبية والصحية تشمل التعليم والتدريب والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

كما أكد الدكتور زهران على أن جميع بنود هذا البروتوكول سيتم تفعيلها من خلال لجنة عليا يتم تشكيلها من الجانبين للاشراف على تنفيذ كافة البنود ، واقترح رئيس الجامعة التعاون بين الجانبين فى إنشاء المدينة الطبية المزمع إنشاءها على أرض الجامعة ببرج العرب استكمالا لمشروع السياحة العلاجية الذى تخطط له القوات المسلحة فى منطقة برج العرب .

وأشار اللواء طبيب أحمد التاودى إلى حرص القوات المسلحة على توحيد الجهود لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة الوطن وأكد على ضرورة تضافر الامكانات بين الجامعة والأكاديمية لتطوير المعاهد المتخصصة بالقوات المسلحة والمراكز البحثية المزمع إنشاءها منها بنك الخلايا الجذعية والتعاون فى حل المشكلات التى تواجه القطاع الطبى كمشكلة التمريض وأكد أيضا على ضرورة عقد لقاءات دورية للاتفاق على الأبحاث والمشروعات والتى يمكن التعاون من خلالها بما يعود بالنفع على أبناء الوطن .

حضر اللقاء كل من الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـــة والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء وأساتذة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمعهد العالى للصحة العامة ومعهد الدراسات العليا والبحوث.
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