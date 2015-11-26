"حركة وعى" تطالب بسرعة استكمال الاستحقاق الرابع من خارطة الطريق

طالب المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى فى بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس بسرعة أستكمال الأستحقاق الرابع من خارطة الطريق والذى يتمثل فى عمل ميثاق شرف إعلامي حقيقى حيث أن ميثاق الشرف الإعلامى لا يقل في أهميته عن الاستحقاقات الآخرى، وذللك حتى يضمن عدم التجاوز فى الحقل الإعلامى بالأضافة للحفاظ على حق المتلقى فى المعرفة الحقيقية بعيدا عن المصالح الشخصية .

وأضاف القللى أن ميثاق الشرف الإعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطنبعيدا عن المصالح الشخصية والمهاترات , كما يضمن إنجاز التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام ووضع قواعد مهنية متعارف عليها دولياً ومحاسبة من يحيد عنها.

وأشار المتحدث الرسمى لحركة وعى إن وجود إعلام حر أصبح ضرورة، في إطار المسؤولية الاجتماعية والمهنية والحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، ما يستوجب إنشاء المجلس الوطني للصحافة والإعلام ونقابة للإعلاميين بالتوازي مع ميثاق الشرف، ليكون لمصر إعلاما هادفا ترتضيه لما يمثله من تأثير كبير على عقول ومشاعر المشاهدين والرأي العام.

وأكد القللى أن الجمهور له حق أصيل لكونه مشارك فى صناعة الإعلام فبدونه لا يوجد إعلام من الأساس، قائلا : أن مفهوم حق الجمهور بدأ يتسع ويشمل العديد من الأمور، أولها الحق في المعرفة والحق في التعبير وحق بعض الفئات في التغطية المنصفة كالمرأة وذوي الاحتياجات والطفل، بالإضافة إلى الحق في احترام الإرادة الإنسانية للجمهور.

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