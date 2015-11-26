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رحلة علمية لطلاب التربية النوعية بأسوان لمتحف النوبة

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رحلة علمية لطلاب التربية النوعية بأسوان لمتحف النوبة رحلة علمية لطلاب التربية النوعية بأسوان لمتحف النوبة
نظم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان اليوم، رحلة علمية لطلبة الفرقة الأولى إلى متحف آثار النوبة بأسوان.

اليوم السابع -11 -2015

شملت الرحلة العلمية لطلاب التربية النوعية أروقة المتحف الذي يضم التراث النوبي والمقتنيات المتحفية العديدة لجميع العصور المتعاقبة منذ آلاف السنين، حيث يعتبر المتحف النوبي نموذج مشرف للحفاظ على الموروث الحضارى، كما شاهد الطلاب خلال الرحلة نماذج للقرية النوبية والحياة بها.

اليوم السابع -11 -2015

وفي قاعة المؤتمرات بالمتحف استمع الطلاب إلى محاضرة مصحوبة بالوثائق المصورة حول أهم الآثار التي يضمها المتحف وأهميتها التاريخية.

اليوم السابع -11 -2015

وتأتى هذه الرحلة في توقيت يحتفل فيه المتحف بمناسبة مرور 18عاماً على إنشائه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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