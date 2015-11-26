رحلة علمية لطلاب التربية النوعية بأسوان لمتحف النوبة

نظم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان اليوم، رحلة علمية لطلبة الفرقة الأولى إلى متحف آثار النوبة بأسوان.

شملت الرحلة العلمية لطلاب التربية النوعية أروقة المتحف الذي يضم التراث النوبي والمقتنيات المتحفية العديدة لجميع العصور المتعاقبة منذ آلاف السنين، حيث يعتبر المتحف النوبي نموذج مشرف للحفاظ على الموروث الحضارى، كما شاهد الطلاب خلال الرحلة نماذج للقرية النوبية والحياة بها.

وفي قاعة المؤتمرات بالمتحف استمع الطلاب إلى محاضرة مصحوبة بالوثائق المصورة حول أهم الآثار التي يضمها المتحف وأهميتها التاريخية.

وتأتى هذه الرحلة في توقيت يحتفل فيه المتحف بمناسبة مرور 18عاماً على إنشائه.



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