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محافظ المنوفية: اجازة ثلاث ايام للمدارس التى تضم لجان انتخابية

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محافظ المنوفية: اجازة ثلاث ايام للمدارس التى تضم لجان انتخابية محافظ المنوفية: اجازة ثلاث ايام للمدارس التى تضم لجان انتخابية
قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ان ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من شهر ديسمبر الجارى عطلة فى كافة المدارس التى تضم لجان انتخابية للبدء فى تجهيز اللجان لاستقبال الناخبين.

يذكر ان محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التى ستجرى بها إعادة بين عدد من المرشحين والتى تستمر على مدار يومي 1 و2 ديسمبر فى 523 مقر انتخابى يضم 1089 لجنة فرعية وان عدد الناخبين المسجلين بالقوائم هو2403141 (مليونين واربعمائة وثلاثة الاف ومائة وواحد واربعون ناخب.

وطالب عبد الباسط جميع ابناء المنوفية ممن لهم حق التصويت المشاركة الايجابية والادلاء باصواتهم خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن لوضعه على طريق الاستقرار والتقدم والعبور به الى بر الامان واشاد محافظ المنوفية بدور رجال الجيش والشرطة فى تأمين اللجان والحفاظ على سير العملية الانتخابية كما اشاد بما اظهره ابناء المنوفية من سلوك متحضر ومشاركة فعاله وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود خلال مرحلة الاعادة ..
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