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برنامج لتحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية خلال الشتاء بالمنيا

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برنامج لتحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية خلال الشتاء بالمنيا برنامج لتحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية خلال الشتاء بالمنيا
بدأت إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالمنيا باعداد برنامج لتحصين روؤس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اسبوعياً على مستوى المحافظة ، وذلك فى اطار القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خاصة مع قدوم فصل الشتاء القادم .

اوضحت الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى ان هذه الحملة تستهدف التحصين بمنطقة حلوة بمطاى وماقوسة بالمنيا وغرب الصليبة بسمالوط ومدينة بنى مزار ومدينة أبوقرقاص وميدان الصليبة بمغاغة والقايات بالعدوة وبجوار مرور ملوى ، مشيرة الى انه سيتم اعداد برنامج ارشاد وتوعية بالاسواق للتعريف بخطورة المرض وطرق علاجه .

وأضافت ان المديرية بدات في تنظيم قوافل علاج جماعي ورش للاغنام على مستوى 5 مراكز بالمحافظة خلال الفترة من 19 نوفمبر الجارى وحتى 22 من ديسمبر القادم وذلك بقريتى القيس وابشاق الغزال بمركز بنى مزار وقريتى العباسية والملاطية بمركز مغاغة وقرية تله بالمنيا وقرية ابوقرقاص البلد بمركز أبوقرقاص وقريتى المحرص وابشادات بمركز ملوى .

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مصر 365