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تغطية تفاعلية لاحتفالات الإمارات باليوم الوطني 44

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تغطية تفاعلية لاحتفالات الإمارات باليوم الوطني 44 تغطية تفاعلية لاحتفالات الإمارات باليوم الوطني 44

ضمن احتفالات البيان باليوم الوطني الـ 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يسرنا في موقع البيان الإلكتروني أن نقدم لقرائنا الكرام هذه الفرصة للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا ، حيث سيتاح للجميع المساهمة وإبراز مظاهر احتفائه بهذه المناسبة .

كل ماعليكم فعله هو نشر مساهماتكم من صور ومقاطع على حساباتكم في تويتر و انستغرام باستخدام الوسم   وكذلك وسم #البيان_القارئ_دائما ، لنقوم بنشر مشاركتكم مباشرة عبر هذه الفعالية التي نقدم من خلالها تغطية مباشرة وتفاعلية من الآن وحتى نهاية الاحتفالات.

 

 

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