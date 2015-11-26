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وزير الدفاع الإسرائيلى : اعتقال 800 مطلوب فلسطينى خلال الفترة الأخيرة

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وزير الدفاع الإسرائيلى : اعتقال 800 مطلوب فلسطينى خلال الفترة الأخيرة وزير الدفاع الإسرائيلى : اعتقال 800 مطلوب فلسطينى خلال الفترة الأخيرة
قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الفترة الماضية 800 "مطلوب فلسطيني" ، وتم وضع بعضهم قيد الاعتقال الإداري.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إن "الحملة الحالية ضد موجة الإرهاب تجعل إسرائيل فى مواجهة معضلات ليست ببسيطة منها السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالتوجه للعمل فى إسرائيل من عدمه وهدم منازل المخربين وكيفية ردع الأفراد عن ارتكاب أى اعتداءات".
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