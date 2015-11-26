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الخارجية الليبية تدين الهجوم الإرهابى فى العريش

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الخارجية الليبية تدين الهجوم الإرهابى فى العريش الخارجية الليبية تدين الهجوم الإرهابى فى العريش

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بأشد العبارات ما قامت به مجموعات إرهابية متطرفة فى ثلاث دول، نتج عنه فى ليبيا استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين بعد استهداف إحدى البوابات الأمنية فى مدينة مسلاته شرق العاصمة طرابلس، وفى نتج عنه استشهاد 3 أشخاص من بينهم قاض فى هجوم على فندق بمدينة العريش، وفى تونس استشهاد 13 رجل أمن وجرح آخرين إثر هجوم إرهابى على حافلة الأمن الرئاسى فى العاصمة تونس.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الليبية الخميس، - أنها سبق وأن حذرت مرارا وتكرارا من خطر استفحال هذه الجماعات الإرهابية على النطاقين الجغرافى والنوعى فى كامل المنطقة، خاصة ليبيا التى تعانى من هذه الظاهرة فى مدن عدة مخلفة وراءها مئات من الضحايا الأبرياء خلال عملياتها الإرهابية المستمرة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى المجتمع الدولى للتكاتف وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الآفة التى تهدد دولنا وشعوبنا.

كما قدمت وزارة الخارجية الليبية أحر التعازى إلى أسر الضحايا، الذين قضوا فى هذه العمليات الإرهابية الشنيعة.. واختتمت "حفظ الله ليبيا وجِوارها من كيد المتطرفين الذين لا يعرفون إلاً ولا ذمة".
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