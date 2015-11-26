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صور| «تيردي زوم» تواصل فعاليات «عام دراسي بلا عنف»بمدارس أسيوط

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صور| «تيردي زوم» تواصل فعاليات «عام دراسي بلا عنف»بمدارس أسيوط صور| «تيردي زوم» تواصل فعاليات «عام دراسي بلا عنف»بمدارس أسيوط

فعاليات «عام دراسي بلا عنف»بمدارس أسيوط

واصلت هيئة تيردي زوم بصعيد ، فعاليات “عام دراسي بلا عنف” ضمن مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بمدارس أسيوط والذى تنفذه الهيئة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع لجان الحماية التي تم تشكيلها بمختلف المراكز بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور والطلاب القادة وذلك تحت رعاية وأشراف حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر ومقرر فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمحافظة.

واستكمالاً لتلك الفعاليات تم تنظيم عدة أنشطة بمدارس قرية النخيلة التابعة لمركز ابوتيج بأسيوط شملت دهان الحوائط وكتابة عبارات ” لا للعنف ” وعام دراسي بلا عنف ” وصور للأطفال والألعاب المختلفة بمشاركة الأطفال والمعلمين بكل مدرسة كما تم تقسيم الأطفال إلي خمس مجموعات في كل فصل دراسي وقام جميع الأطفال بمارسة عدة العاب لتنمية قدراتهم العقلية والذهنية وتشجعهم على التعاون والعمل في مجموعات تحت اشراف معلمي المدرسة ووسام تمام وكلير نادى منسقين ميدانيين بالمشروع.

وقالت اكلير نادى مسؤول ميداني بالمشروع ان الفعاليات داخل المدارس تضمنت قيام الطلاب والعاملين بالمدرسة برسم شعارات وجداريات على أسوار المدرسة حملت شعارات “لا للعنف بالمدارس ” و” لا للعنف ضد الأطفال “و”عام دراسي بلا عنف ” وعمل عروض مسرحية توعوية وهادفة بمشاركة الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى العروض الفنية والاستعراضية للأطفال.

وقال حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيرديزوم بصعيد مصر ان العام الثاني لتنفيذ المشروع بمدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية جاء بثماره الإيجابية على جميع الطلاب والمعلمين وقيادات التربية والتعليم وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الميدانية التي تم تنظيمها بمختلف المدارس بالإضافة إلى الدورات التدريبية للمعلمين ولجان الحماية ولأولياء الأمور والطلاب القادة بكل مدرسة بالتنسيق مع وسائل الأعلام المختلفة والتي ساهمت في مرحلة الدعم وكسب التأييد ضمن مراحل مشروع مناهضة العنف المدرسي داخل المحافظة والذي تنفذه الهيئة.

 

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