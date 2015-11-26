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إخلاء سبيل 24 شخصًا من المقبوض عليهم في أحداث العوامية بالأقصر

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إخلاء سبيل 24 شخصًا من المقبوض عليهم في أحداث العوامية بالأقصر إخلاء سبيل 24 شخصًا من المقبوض عليهم في أحداث العوامية بالأقصر

أرشيفية

أخلت نيابة الأقصر بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، سبيل 24 شخصًا من المقبوض عليهم في أحداث منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر من سرايا النيابة.

كانت قوات الأمن بالمحافظة قد ألقت القبض علي 24 شاب من أهالي العوامية خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة في الساعات الأولي من صباح أمس الأربعاء، علي خلفية وفاة مواطن داخل قسم الشرطة بعد نحو ساعة من القاء القبض عليه.

كانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو طلعت شبيب الرشيدي 45 عامًا، أثناء تواجده في مقهي بمنطقة العوامية في الساعات الأولي من صباح أمس الأربعاء واقتياده إلي قسم الشرطة حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلي مستشفي الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفي، وعقب ذلك تجمهر الأهالي امام قسم الشرطة احتجاجا علي ما وصفوه بتعذيب ابنهم، وقامت قوات الأمن بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقاء القبض علي 24 شاب منهم.

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