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إيسكو: تألمت للخسارة أمام برشلونة.. وما حدث مع نيمار ليس من شيمي

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إيسكو: تألمت للخسارة أمام برشلونة.. وما حدث مع نيمار ليس من شيمي إيسكو: تألمت للخسارة أمام برشلونة.. وما حدث مع نيمار ليس من شيمي

(إفي): أبدى إيسكو ألاركون لاعب ريال مدريد ندمه إزاء تعمد الخشونة مع البرازيلي نيمار الذي حصل على إثره على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الكلاسيكو التي جمعت (الميرينجي) ببرشلونة السبت في الليجا، مشيرا إلى أن خسارة تلك المباراة بأربعة أهداف نظيفة "مؤلمة أكثر" من بدءها على مقاعد البدلاء.

وقال إيسكو في تصريحات صحفية عقب الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني (3-4) في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي:"الكلاسيكو مباراة يحب الجميع المشاركة فيها، ولكن المدرب هو من يضع التشكيلة المناسبة. النتيجة كانت مؤلمة أكثر من البقاء على مقاعد البدلاء في تلك المباراة".

وعن إيقافه مباراتين إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة السبت علّق "إنه أمر لا أفتخر به. أتمنى ألا يتكرر هذا في المستقبل لأن هذا الأمر ليس من شيمي".

وسيغيب الدولي الإسباني عن مباراتي إيبار وخيتافي في الدوري المحلي بعد إقصاءه أمام برشلونة الذي يحتل صدارة المسابقة بـ30 نقطة مبتعدا عن ريال مدريد الثالث بـ6 نقاط وبينهما أتليتكو مدريد صاحب الـ26 نقطة.

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