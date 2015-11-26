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المرور: إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام

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المرور: إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام المرور: إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام
تغلق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد وزير الداخلية، جزءا من وصلة المريوطية الجديدة أعلى الطريق الدائرى للمتجه إلى مناطق المنيب والمعادى لمدة 4 أيام، وذلك فى الاتجاه الأيسر للطريق للقادم من طريق إسكندرية الزارعى، وفى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى بطول 270 مترا بدءا من 12 ظهر اليوم الخميس وحتى يوم الأحد 29 نوفمبر حتى الساعة 6 صباحا .

وتأتى تلك الأعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى والقوس الغربى لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد للفواصل الطولية والعرضية بالطريق من بعد منزل المريوطية.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قسمت فترة الغلق على عشرة أسابيع بشكل متقطع حتى لا تؤثر أعمال التطوير فى تكدس للسيارات أو تعطل للطريق على أن تكون مساحات الغلق تبدأ بجانب بالطريق دون الآخر حتى انتهاء أعمال الصيانة.

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